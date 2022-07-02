В Вероне ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи

Власти итальянской Вероны из-за засухи ввели ограничения на использование питьевой воды. Соответствующее постановление подписал в субботу мэр города Дамиано Томмази, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

До 31 августа гражданам будет запрещено использовать питьевую воду для полива огородов, садов и спортивных площадок, для мытья автомобилей и наполнения бассейнов. Штрафы для нарушителей составят около €500.

Власти итальянских городов принимают различные меры для экономии воды. Так, ранее в Милане власти выключили фонтаны, а в городе Кастеназо власти ограничили использование воды в парикмахерских.

На всем Апеннинском полуострове установилась жаркая и засушливая погода, в некоторых районах Италии осадков не было на протяжении более 100 дней. Уровень одной из главных водных артерий Апеннин - реки По, протекающей по Паданской равнине, - в районе города Павия упал на 3,7 м, до самого низкого уровня за последние 70 лет.