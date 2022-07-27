Верховный суд Греции разрешил вернуть нефть на иранский танкер Lana

Верховный суд Греции по гражданским и уголовным делам отклонил апелляцию судоходной компании против стоящего на якорной стоянке в греческом порту Пирей ходившего ранее под российским флагом иранского танкера Lana (бывший Pegas), что дает возможность снова загрузить его нефтью. Об этом сообщил во вторник греческий экономический портал Economicos Tahidromos, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, после решения Ареопага, отклонившего апелляцию судоходной компании против Lana с требованием возмещения убытков, появилась возможность вернуть на Lana груз нефти, а это в свою очередь открывает путь для освобождения двух танкеров под греческим флагом, задержанных иранскими властями. "Таким образом, после этого решения Верховного суда, по оценке Министерства морского флота и островной политики Греции, ближе к концу недели ожидается начало перевалки иранской нефти с танкера Ice Energy обратно на танкер Lana", - отмечает портал.

Верховный суд отклонил иск судоходной компании, которая зафрахтовала танкер Ice Energy по запросу американских властей для перевозки нефти с танкера Lana в США. "По данным Министерства морского флота и островной политики, в ближайшее время начнется пробная загрузка с целью в конечном итоге окончательно перебросить на танкер Lana 60 тыс. тонн нефти. В то же время ожидается, что начнутся процедуры по освобождению двух греческих танкеров Delta Poseidon и Prudent Warrior, удерживаемых в качестве возмездия иранскими властями в Персидском заливе", - подчеркивает портал.

26 мая пресс-служба Министерства морского флота и островной политики Греции сообщила корреспонденту ТАСС в Афинах о решении передать Соединенным Штатам иранскую нефть, которая перевозилась танкером Lana под российским флагом. Танкер, который, как потом выяснилось, сменил компанию-владельца и стал принадлежать Ирану, был задержан в Греции в середине апреля и мог перевозить 115 тыс. тонн сырья. Он прибыл 14 апреля в залив Каристос острова Эвбея из турецкого порта Мармарис.