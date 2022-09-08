В Британии ожидается как минимум 10-дневный траур в связи с кончиной Елизаветы II

В Великобритании ожидается как минимум 10 дней траура в связи с кончиной королевы Елизаветы II, после чего состоятся ее похороны, на это время, скорее всего, будут отменены крупные спортивные и правительственные мероприятия, сообщают в четверг английские СМИ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сообщение о смерти королевы ранее было опубликовано на официальном сайте королевской семьи, табличку с этим же текстом вывесили на воротах Букингемского дворца. Теперь тело Елизаветы доставят в Эдинбургский собор, а позже - в Букингемский дворец. Через пять дней после этого его перевезут в Вестминстер-Холл. Похороны королевы, как отмечают СМИ, ожидаются в Вестминстерском аббатстве через 10 дней после ее кончины.