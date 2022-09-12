...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Европа

Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру Елизаветы II

Европа Материалы 12 сентября 2022 14:48 (UTC +04:00)
Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру Елизаветы II

Читайте Trend в

Сын ушедшей из жизни в четверг королевы Елизаветы II король Великобритании Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру матери, уважая принципы конституционной монархии. В понедельник утром Его Величество встретился с представителями обеих палат парламента в центральном холле Вестминстерского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще в очень молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране и ее народу, а также сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства, - заявил король в ходе церемонии, которую транслировала корпорация Би-би-си. - Она неотступно и самоотверженно исполняла обет, который дала. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и с божьей помощью, следуя вашим советам, я твердо намерен строго следовать ее примеру".

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости