Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру Елизаветы II

Сын ушедшей из жизни в четверг королевы Елизаветы II король Великобритании Карл III пообещал членам британского парламента следовать примеру матери, уважая принципы конституционной монархии. В понедельник утром Его Величество встретился с представителями обеих палат парламента в центральном холле Вестминстерского дворца, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще в очень молодом возрасте покойная королева посвятила себя служению стране и ее народу, а также сохранению бесценных принципов конституционного правления, которые являются фундаментом нашего государства, - заявил король в ходе церемонии, которую транслировала корпорация Би-би-си. - Она неотступно и самоотверженно исполняла обет, который дала. Она была образцом беззаветного исполнения долга, и с божьей помощью, следуя вашим советам, я твердо намерен строго следовать ее примеру".