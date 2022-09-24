Итальянская Eni предстоящей зимой заменит более 50% российского газа

Итальянская энергетическая компания Eni планирует заменить предстоящей зимой более 50% получаемого из России газа. Об этом заявил главный управляющий компании Клаудио Дескальци. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", написало агентство ANSA.

«Зимой 2022-2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023-2024 годах — 80%, но необходимы регазификаторы», — сказал Дескальци.

По его словам, к зиме 2024 года итальянская компания намерена полностью заменить российский газ. Дескальци также заверил, что поставки из Алжира гарантированы и составляют 83-85 млн куб. м в день.