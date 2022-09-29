В аэропорту Лондона столкнулись два пассажирских самолета

Два пассажирских самолета столкнулись в лондонском аэропорту Хитроу, сведения о пострадавших не поступали. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на администрацию воздушной гавани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Экстренные службы работают на месте инцидента с участием двух самолетов на аэродроме. Информация о пострадавших не поступала, но службы хотят удостовериться, что все пассажиры и экипаж чувствуют себя хорошо", - сказал представитель Хитроу. По информации телеканала, на взлетно-посадочной полосе столкнулись самолеты исландской авиакомпании Icelandair и южнокорейской Korean Air.