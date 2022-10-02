На выборах в Сейм Латвии победила партия премьер-министра "Новое единство"

Партия "Новое единство" премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша одержала победу на состоявшихся в субботу очередных выборах в Сейм (однопалатный парламент). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, свидетельствуют предварительные результаты голосования, в режиме реального времени размещаемые на сайте ЦИК.

После учета голосов с 1 000 из 1 055 участков эта правоцентристская политическая сила получает 18,84% голосов и 23 депутатских мандата из 100. Однако такой успех не позволяет ей осуществлять правление в одиночку. Для формирования большинства придется вступать в коалицию. На втором месте с 12,75% голосов и 16 депутатскими мандами находится партия "Союз "зеленых" и крестьян", на третьем - Национальное объединение "Все для Латвии!" (10,98%, 13 мест). Почти такой же результат (9,29%, 13 мандатов) у политического блока "Объединенный список - Латвийская "зеленая" партия", "Латвийского объединения регионов", Лиепайской партии.

В парламент, вероятно, пройдут кандидаты восьми списков партий и объединений. Для попадания в Сейм необходимо преодолеть пятипроцентный барьер.