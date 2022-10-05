Великобритания потеряла рекордные $2,7 млрд инвестиций в сентябре

Инвесторы в сентябре вывели $2,7 млрд из британских фондов акций, что стало максимальным оттоком за последние несколько лет. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сентябрь стал худшим месяцем в и так худшем году для фондов Соединенного Королевства", - приводит агентство выкладки профильного фонда Calastone. По его данным, в первую очередь пострадали фонды, ориентированные на экологические и социальные проекты, а также занимающиеся недвижимостью.

23 сентября министр финансов Соединенного Королевства Квази Квартенг объявил о снижении максимальной ставки подоходного налога с 45% до 40%. Это решение привело к росту инфляции, которая находится на уровне 9,9% (максимальном значении за последние 40 лет), что спровоцировало резкую распродажу акций на Лондонской фондовой бирже. Курс фунта стерлингов упал до исторического минимума ($1,0349), после чего крупнейшие британские банки приостановили выдачу ипотек.

3 октября правительство Трасс объявило об отказе от планов снизить ставку подоходного налога с 45% до 40%.