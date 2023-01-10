Bentley сообщила о рекордных продажах в 2022 году

Число проданных в 2022 году автомобилей премиум-класса Bentley впервые в истории компании превысило 15 тыс. Об этом говорится в отчете, распространенном во вторник автопроизводителем со штаб-квартирой в английском графстве Чешир, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Bentley Motors объявила сегодня об общих продажах в размере 15 174 автомобилей в 2022 году, что означает рост на 4% по сравнению с предыдущим рекордом (14 659), установленном в 2021 году, и о том, что Bentley впервые достиг [показателя в] 15 тыс. [реализованных за год] автомобилей", - отмечается в заявлении. Причиной растущего спроса на свою продукцию компания назвала вывод на рынок новых моделей и персонализацию автомобилей под нужны клиентов.

Как отмечается, самой популярной моделью компании в минувшем году был кроссовер Bentayga, производимый с 2015 года. На него пришлось 42% всех продаж.

Основным рынком для продукции Bentley остались Соединенные Штаты, на котором было реализовано 28% автомобилей этой марки. На втором месте с 24% идет рынок Китая, за ним - Европы (19%). Финансовые показатели компания в своем отчете не приводит.

Днем ранее о рекордных продажах отчитался другой британский производитель автомобилей премиум-класса - Rolls-Royce Motor Cars. Компания реализовала более 6 тыс. автомобилей, что стало рекордом за 118-летнюю историю фирмы.