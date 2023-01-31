Норвегия как можно скорее отправит Leopard 2 Украине – министр обороны

Норвегия отправит часть своих боевых танков Leopard 2 в Украину "как можно скорее", заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам в интервью AFP, передает Trend, об этом сообщает Укринформ.

"Норвегия отправит часть своего парка боевых танков Leopard 2 немецкого производства в Украину как можно скорее, что означает, вероятно, в конце марта", - говорится в сообщении.

Норвегия была среди нескольких европейских стран, на прошлой неделе пообещавших поставить танки, которые так долго просила Украина

У страны есть 36 танков Leopard 2, однако не известно, сколько Норвегия передаст Украине.

"Мы еще не определились с количеством", - сказал Бьорн Арилд Грам.