В Греции в результате столкновения двух поездов погибли несколько человек

Несколько человек, по предварительной информации, погибли, десятки пострадали в результате аварии греческого пассажирского поезда в районе населенного пункта Эвангелизмос недалеко от города Лариса. Об этом сообщил в среду телеканал ERT1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, около 30 машин скорой помощи, а также автомобили пожарных и других специальных служб прибыли на место аварии пассажирского поезда, который сошел в ночь на среду с рельсов. Полицейские и пожарные машины, а также автомобили скорой помощи прибыли из Ларисы, Трикалы, Кардицы, Волоса, Катерини, Салоник и Ламии. Правительство распорядилось в срочном порядке открыть отделения для приема раненых в больницах городов Катерини и Лариса. Министр здравоохранения Танос Плеврис срочно направляется на место аварии. Премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса постоянно информируют о развитии ситуации, отметил телеканал.

Столкновение пассажирского поезда с грузовым составом произошло незадолго до полуночи во вторник. Три вагона пассажирского поезда перевернулись, возник пожар. Телеканал уточнил, что поезд следовал не по маршруту Салоники - Лариса, а шел из Афин в Салоники. Ранее сообщалось о нескольких пострадавших.