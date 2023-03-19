Британия и Руанда подписали обновленное миграционное соглашение, по которому незаконно прибывшие в Британию мигранты могут быть депортированы в Руанду, сообщается на сайте британского правительства, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Министр внутренних дел и (министр иностранных дел Руанды) Бирута подписали обновленный меморандум о взаимопонимании, который расширяет партнерство на все категории людей, пересекающих безопасные страны и совершающих незаконные и опасные путешествия в Великобританию», - указано в сообщении.

Возможность быть депортированным в Руанду касается тех незаконных мигрантов, которых невозможно отправить из Британии в страну происхождения, а прошение убежища станет возможным только в исключительных случаях.