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В Париже не утихают протесты против пенсионной реформы (ВИДЕО)

Европа Материалы 24 марта 2023 20:21 (UTC +04:00)
В Париже не утихают протесты против пенсионной реформы (ВИДЕО)

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БАКУ/Trend/ - В соцсетях распространились очередные кадры жестоких столкновений между французской полицией и протестующими против пенсионной реформы.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта глава французского кабмина воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании. Это решение вызвало новую волну манифестаций, которые нередко заканчивались стычками с полицией.

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