В Париже не утихают протесты против пенсионной реформы (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В соцсетях распространились очередные кадры жестоких столкновений между французской полицией и протестующими против пенсионной реформы.

Проект пенсионной реформы, предусматривающий повышение во Франции пенсионного возраста с 62 до 64 лет, был представлен в январе. Эта инициатива вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 16 марта глава французского кабмина воспользовалась своими конституционными полномочиями и объявила, что законопроект будет принят без голосования в Национальном собрании. Это решение вызвало новую волну манифестаций, которые нередко заканчивались стычками с полицией.