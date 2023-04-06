Во Франции пройдет одиннадцатый день манифестаций против пенсионной реформы

От 600 тыс. до 800 тыс. человек, по оценкам МВД, выйдут на улицы городов Франции в четверг - в одиннадцатый день забастовок и массовых демонстраций против пенсионной реформы, которые организуют ведущие профсоюзы республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Самая крупная манифестация должна состояться в Париже, где прогнозируется участие до 90 тыс. человек. В предыдущий раз, 28 марта, власти насчитали 750 тыс. демонстрантов по всей стране.

После коротких переговоров представителей профобъединений с премьер-министром Элизабет Борн в среду их лидеры призвали сограждан показать за счет массового присутствия на митингах, что они все еще решительно настроены бороться с непопулярной реформой.

В некоторых городах полиция усилила меры безопасности из-за возможных беспорядков. В Париже, где, по оценкам аналитиков, в протестном марше могут принять участие до 1 тыс. радикалов, префектура полиции рекомендует водителям пока не парковать машины на улицах, по которым пройдут демонстранты - от эспланады Инвалидов до площади Италии, - а владельцам местных магазинов - принять меры по защите имущества.

В последние недели в адрес сотрудников правоохранительных органов Франции часто звучат обвинения в насилии при подавлении беспорядков и разгоне нелегальных манифестаций. В связи с этим префект полиции Парижа Лоран Нуньес пригласил уполномоченную по правам человека Клэр Эдон в центр командования операциями по обеспечению порядка.