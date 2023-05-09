В итальянской Эмилии-Романье сообщили, что наводнения причинили региону ущерб на €1 млрд

Ливни и наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья нанесли региону ущерб примерно на €1 млрд. Такие данные во вторник привела вице-губернатор Ирэне Приоло, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, из-за удара стихии нанесен "ущерб в размере примерно €1 млрд". "Мы запросим дополнительные средства", - приводит ее слова агентство ANSA. Приоло добавила, что власти готовы распорядиться о проведении эвакуации людей в целях безопасности в связи с тем, что на прошлой неделе в регионе объявлен максимальный - красный - уровень погодной опасности.

В начале мая как минимум два человека погибли из-за удара стихии в этой северной итальянской области. Сошли оползни, были затоплены дороги. Сотни человек были эвакуированы, на некоторых участках было приостановлено движение поездов.