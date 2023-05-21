В Италии сельхозпроизводители сообщили об утрате 400 тыс. тонн зерна из-за наводнения

Наводнение, вызванное проливными дождями на севере Италии, привело к утрате по крайней мере 400 тыс. тонн зерна. Как поясняет в субботу ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti, треть всего национального производства пшеницы сосредоточена в Эмилии-Романье, где от стихии оказались повреждены многие зоны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, это нанесет ущерб производству хлеба и макаронной продукции, более 60% которой Италия отправляет на экспорт. "Под угрозой может оказаться национальное снабжение в условиях международной нестабильности", - говорится в сообщении Coldiretti. Кроме того, значительный ущерб нанесен полям с посевами кукурузы, маков, сои.

По данным ассоциации, сельхозсектор области производит объем продукции на €1,5 млрд в год. К непосредственному ущербу посадкам и подсевочным площадям необходимо добавить утрату и повреждение техники, сельхозугодий, парников и хозяйств. Наводнение привело к разорению более 5 тыс. ферм и сельхозкомпаний.