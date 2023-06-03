Министр иностранных дел Сербии посетит инаугурацию президента Турции

БАКУ /Trend/ - Первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич посетит церемонию инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня, передает Trend.

Дачич будет присутствовать в качестве посланника президента Сербии на этом событии, как указано в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

Ранее президент Сербиит Александар Вучич в ходе телефонного разговора обратился к президенту Турции Реджеп Тайипу Эрдогану с просьбой о поддержке в стабилизации региона и урегулировании ситуации в регионе. Эрдоган выразил готовность оказать помощь в этом вопросе.