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ЕС потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности - Боррель

Европа Материалы 31 января 2024 06:25 (UTC +04:00)
ЕС потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности - Боррель

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - ЕС уже потратил 1,7 млрд евро на повышение военной мобильности в Европе, необходимой для переброски военных сил в случае крупного конфликта, и должен готовиться к новым инвестициям

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на организованном Бельгией европейском форуме по военной мобильности.

"С 2018 года Евросоюз уже вложил 1,7 млрд евро в 95 проектов в 21 стране Евросоюза, чтобы повысить уровень мобильности военных сил в ЕС. Однако конфликт в Украине показал, что этого недостаточно и мы должны сделать больше для обеспечения нашей безопасности", - заявил он.

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