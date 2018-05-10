Израиль заявил, что иранские силы в Сирии обстреляли Голанские высоты

Иранские силы в Сирии выпустили ракеты по позициям израильских войск на Голанских высотах, сообщил журналистам один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус, пищет РИА Новости.

По его словам, около полуночи зафиксированы пуски около 20 ракет по передовым позициям на Голанских высотах со стороны иранских сил "Аль-Кудс. Представитель армии добавил, что часть ракет перехватили батареи ПРО "Железный купол".

Он отметил, что пока нет информации о наличии потерь или материальном ущербе в результате одного из самых серьезных пограничных инцидентов за последние годы.

"Армия обороны Израиля рассматривает случившееся как атаку со стороны Ирана и чрезвычайно серьезный инцидент", - заявил Конрикус.

Об ответных действиях израильские военные пока не сообщают.

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