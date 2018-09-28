Нетаньяху обсудил с президентом Руанды иранскую агрессию

28 сентября 2018 16:19 (UTC+04:00)

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Нью-Йорке с президентом Руанды Полем Кагаме, сообщает в пятницу MIGNEWS.

Лидеры двух государств обсудили региональные угрозы и иранскую агрессию, а также ситуацию на полуострове Сомали, уделив особое внимание мирному соглашению между Эфиопией и Эритреей и возможностям установления стабильности в регионе, открывающимся благодаря этому соглашению.

Премьер-министр Нетаньяху обратился к президенту Руанды с просьбой о содействии в развитии отношений с другими странами африканского континента.

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