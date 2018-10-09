В Израиле частные автомобили станут электрическими

К 2030 году в Израиле планируется запретить импорт автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а к 2035 году все частные автомобили в стране будут электрическими, объявил во вторник министр энергетики Юваль Штайниц на пресс-конференции, представив программу перехода израильской экономики на чистые виды энергии, передает РИА Новости.

Тяжелый автотранспорт, по словам Штайница, будет ездить преимущественно на сжиженном газе.

Он пообещал к 2030 году снизить уровень загрязнения воздуха на 60% и сообщил, что благодаря этому Израиль сэкономит миллиарды шекелей за счет улучшения здоровья населения и сокращения расходов на медицину.

Однако большая часть представленной программы рассчитана на отдаленное будущее. Единственное, что министерство обещает сделать прямо сейчас, - это не отменять налоговые льготы на импорт электромобилей, срок которых истекает в 2019 году.

В настоящее время по израильским дорогам ездят всего 700 электромобилей и около 97 тысяч "автогибридов". Относительно слабые темпы внедрения экологичных электромобилей, по словам министра, объясняются потребительской консервативностью и неразвитостью инфраструктуры для их обслуживания.

Минэнергетики вплотную решило заняться проблемой обслуживания нового типа транспорта. Уже в ближайшее время, по заверениям министра, в стране появятся первые элементы общественной инфраструктуры для зарядки электродвигателей.

В течение двух лет в Израиле планируется установить более 2,5 тысячи пунктов зарядки аккумуляторов электромобилей. Если это произойдет, то, по прогнозам, к 2025 году по израильским дорогам будут колесить порядка 250 тысяч электромобилей.

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