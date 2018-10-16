В Израиле предложили разрешить призыв в армию ортодоксальной молодежи

16 октября 2018 09:58 (UTC+04:00)

Израильский кнессет рассмотрит законопроект о призыве в армию ультраортодоксальной молодежи, до этого имевшей привилегию не служить в ЦАХАЛ, учась в религиозных учебных заведениях. Об этом заявил министр обороны Авигдор Либерман, передает во вторник РИА Новости.

До недавнего времени ортодоксальные евреи в Израиле, общины которых обобщенно называются "харедим", освобождались от службы в армии, несмотря на то, что в Израиле существует всеобщая воинская повинность. Юноши-ортодоксы учились в религиозных учебных заведениях — ешивах, и это давало им право не идти в армию.

"Партия "Наш дом Израиль" предложила, на мой взгляд, единственно возможный в данной ситуации законопроект о всеобщем призыве, который отражает интересы армии и всего общества, включая представителей ортодоксальной общины", — заявил министр обороны, лидер НДИ Авигдор Либерман на встрече со сторонниками партии.

"Мы подошли по-государственному к вопросу, который давно раздирает наше общество, — о всеобщем призыве в армию. Много было спекуляций на этой теме. Но призыв ортодоксальной молодежи на службу — не чья-то прихоть. Эта законодательная норма позволит постепенно добиться того, что необходимо сегодня стране, — чтобы все молодые люди служили в армии обороны Израиля", — сказал министр обороны.

Он уточнил, что законопроект был сформулирован на основе предложений экспертов из Минобороны, получил широкую общественную поддержку и был одобрен парламентариями в первом чтении.

Однако принятие нормы о тотальной мобилизации, включая ультрарелигиозную молодежь, для которой раньше военная служба не являлась обязательной, вызывает жесткое сопротивление у представителей ортодоксальных партий, грозящих саботировать принятие закона.

Но на стороне министра обороны оказался Верховный суд, потребовавший утвердить закон до конца нынешнего года. В этой связи Авигдор Либерман выразил уверенность, что вместе с единомышленниками сделает все возможное, чтобы законопроект прошел второе и третье чтение в ходе зимней сессии кнессета.

"Принятый закон послужит усилению нашей мощи и объединению нашего народа. Утверждение, что служба в армии противоречит изучению Торы, принадлежит невеждам, которые плохо знают нашу историю и традиции. В нашей истории есть немало знаменитых военачальников и доблестных солдат, которым не мешала религия служить государству", — подчеркнул министр обороны.

Представители харедим освобождались от воинской службы с самого основания государства Израиль в 1948 году. Это было сделано из-за того, что в ходе холокоста погибло много раввинов, которых нужно было воспитывать заново для молодого государства. Обучение же в ешивах идет очень долго и не должно, по мнению, ортодоксов, прерываться службой в армии.

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