Intel вложит около $11 млрд в экономику Израиля

29 января 2019 12:46 (UTC+04:00)

Корпорация Intel приняла решение инвестировать 40 млрд шекелей (около $11 млрд) в экономику Израиля. Об этом сообщил в Twitter израильский министр финансов Моше Кахлон, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Руководство Intel проинформировал нас о решении инвестировать в экономику Израиля еще 40 млрд шекелей, что является беспрецедентным решением, которое, как ожидается, создаст тысячи рабочих мест на юге Израиля", - написал Кахлон.

У Intel на юге Израиля уже действуют два предприятия. В 2017 году корпорация приобрела израильскую компанию Mobileye, разрабатывающую программное обеспечение для беспилотных автомобилей.

Intel - американская корпорация со штаб-квартирой в Санта-Кларе (штат Калифорния). Основана в 1968 году, является одним из крупнейших производителей полупроводников и поставщиков процессоров для компьютеров и смартфонов.

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