Почему Израиль стал мировым лидером по хирургическому лечению ожирения?

Израиль не относится к мировым лидерам по ожирению, но занимает первое место в «клубе развитых стран» по применению хирургических методов его лечения (так называемых «операций по ушиванию желудка»). При этом 17% проводимых в стране операций делаются повторно — после того, как первая операция не помогла больному восстановить и удержать здоровый вес. По этому сомнительному показателю Израиль опережает другие государства более чем вдвое, доля повторных операций в западных странах не превышает 7%, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il

Госконтролер Йосеф Шапира заинтересовался этой статистикой и проверил, нет ли тут посторонних коммерческих интересов, побуждающих докторов «слишком увлекаться» радикальными методами лечения ожирения — иногда во вред пациентам. Известно, что повторные операции более опасны и значительно менее эффективны: если пациент не сумел остаться в форме после первого хирургического вмешательства, мало шансов, что ему поможет вторая операция. В последние годы, на фоне резкого роста популярности бариатрических операций, в Израиле растет и число жалоб и исков от пострадавших — такие хирургические процедуры могут вызывать тяжелые осложнения и даже смерть.

Расследование Госконтроля установило, что в Израиле получить направление на операцию очень легко, подготовка к ним проводится «в облегченном режиме» — на операционный стол попадают и пациенты, не прошедшие требуемой установленными правилами подготовки. Метод операции выбирает сам хирург, без консилиума, — и особенно быстро растет популярность относительно нового и дешевого метода mini bypass, эффективность и безопасность которого еще не доказаны. При этом государственные ограничивающие расценки установлены лишь на три из пяти разновидностей операции, и метод mini bypass в число этих трех не входит.

Государственный контролер заключает, что сегодняшняя практика оставляет место для сомнений в мотивах бариатрических центров, занимающихся хирургическими методами ожирения, и настоятельно рекомендует минздраву разработать более четкие и строгие критерии применения этих методов.

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