Китайская академия наук откроет первый центр в Израиле

21 августа 2019 09:31 (UTC+04:00)

Китайская академия наук (CAS) создаст первый зарубежный центр передового опыта в израильском университете Бар-Илан, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В частности, будет создана научно-исследовательская лаборатория по нанотехнологиям, которая будет специализироваться в области наномедицины и печати двумерных материалов, передает The Jerusalem Post.

Созданный в лаборатории материал может быть использован для печати складных экранов шириной в одну десятую нанометра. Соглашение между CAS и Университетом Бар-Илан было подписано в Пекинском национальном центре нанонауки и технологий профессором директором центра Юлианом Чжао и главой Института нанотехнологий и передовых материалов Дрором Фикслером.

"Это значительное сотрудничество в конечном итоге направлено на создание возможностей для новых рабочих мест. Это инициатива, которая приведет к экономическому росту как Китая, так и Израиля", – сказал Фикслер.

Основная задача лаборатории будет заключаться в расширении сотрудничества между израильскими и китайскими исследователями, к которым присоединятся промышленные партнеры из обеих стран.

CAS, основанная в 1949 году, является национальной академией естественных наук Китая и отвечает за 104 научно-исследовательских института, а также пять университетов и вспомогательных организаций.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
Китай 10:21
Китайская нефтегазовая корпорация готовится к тендеру в Туркменистане
Тендеры 09:10
Си Цзиньпин распорядился обеспечить сохранность Великой Китайской стены как символа нации
Китай 08:33
Число погибших от оползней и наводнений на юго-западе Китая возросло до семи
Китай 06:45
СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США
В мире 05:14
Трамп призвал Apple покинуть Китай
В мире 00:04
Лента новостей
В Пекине зарегистрировали случай заражения человека птичьим гриппом H5N6
Китай 10:21
Приостановлена подача газа в некоторых частях Баку и Гянджи
Энергетика 10:13
Индекс цен промышленной продукции Грузии увеличился на 3,2%
Финансы 10:09
Проводится прощальная церемония с погибшим пилотом Миг-29 (ФОТО)
Азербайджан 10:03
Газовый госконцерн Туркменистана приобретет контрольно-измерительные приборы
Тендеры 10:02
"AzerTelecom" приняла участие в выставке инновационных технологий в Туркменистане (ФОТО)
ИКТ 10:00
Золото и серебро в Азербайджане подорожали
Экономика 09:59
Судно Open Arms с мигрантами причалило к Лампедузе
Европа 09:57
За полгода правоохранительными органами изъято свыше полутора тонны наркотических средств
Общество 09:53