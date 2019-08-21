Китайская академия наук откроет первый центр в Израиле

Китайская академия наук (CAS) создаст первый зарубежный центр передового опыта в израильском университете Бар-Илан, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В частности, будет создана научно-исследовательская лаборатория по нанотехнологиям, которая будет специализироваться в области наномедицины и печати двумерных материалов, передает The Jerusalem Post.

Созданный в лаборатории материал может быть использован для печати складных экранов шириной в одну десятую нанометра. Соглашение между CAS и Университетом Бар-Илан было подписано в Пекинском национальном центре нанонауки и технологий профессором директором центра Юлианом Чжао и главой Института нанотехнологий и передовых материалов Дрором Фикслером.

"Это значительное сотрудничество в конечном итоге направлено на создание возможностей для новых рабочих мест. Это инициатива, которая приведет к экономическому росту как Китая, так и Израиля", – сказал Фикслер.

Основная задача лаборатории будет заключаться в расширении сотрудничества между израильскими и китайскими исследователями, к которым присоединятся промышленные партнеры из обеих стран.

CAS, основанная в 1949 году, является национальной академией естественных наук Китая и отвечает за 104 научно-исследовательских института, а также пять университетов и вспомогательных организаций.

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