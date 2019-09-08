Израильские военные засекли неудачную попытку ракетного пуска из Газы

8 сентября 2019 23:21 (UTC+04:00)

Израильские военные засекли попытку ракетного пуска из палестинского сектора Газа, однако снаряд не пересек границу, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Некоторое время назад была зафиксирована одна неудачная попытка пуска из сектора Газа", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что ракета не залетела на территорию Израиля.

Очередное обострение обстановки на границе с Газой пришлось на вечер 6 сентября, когда палестинские группировки выпустили по израильской территории пять ракет. Одна из них вызвала пожар на пустыре в окрестностях города Сдерота.

ВВС и артиллерия ЦАХАЛ нанесли ответный удар по объектам военной инфраструктуры ХАМАСа в северной части палестинского анклава. Жертв, по сообщениям палестинского министерства здравоохранения, не было.

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