Cathay Pacific приостанавливает полеты в Израиль в связи с эпидемией коронавируса

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, осуществляющая 6 рейсов в неделю между Израилем и Гонконгом, объявила о приостановке обслуживания маршрута в связи с эпидемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

На текущий момент отменены все рейсы между 24 февраля и 28 марта. В сообщении компании подчеркивается, что Cathay Pacific окажет посильную помощь пассажирам в поиске подходящих решений.