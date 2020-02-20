Cathay Pacific приостанавливает полеты в Израиль в связи с эпидемией коронавируса
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, осуществляющая 6 рейсов в неделю между Израилем и Гонконгом, объявила о приостановке обслуживания маршрута в связи с эпидемией коронавируса, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
На текущий момент отменены все рейсы между 24 февраля и 28 марта. В сообщении компании подчеркивается, что Cathay Pacific окажет посильную помощь пассажирам в поиске подходящих решений.
Лента новостей
Тело пропавшего без вести азербайджанского военнослужащего эвакуировано с нейтральной территории (ФОТО)
Азербайджанские депутаты примут участие в международных мероприятиях в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида
С уважением отношусь к Бриллиант Дадашевой… - Алсу научила Ксению Собчак исполнять азербайджанские танцы (ВИДЕО/ФОТО)
Узбекистан и Турция подписали совместное заявление по итогам первого заседания Совета стратегического сотрудничества
Руководства польского порта Гданьск и Бакинского порта подпишут меморандум о сотрудничестве - замминистра