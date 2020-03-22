В Израиле число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 945

Число заразившихся коронавирусом в Израиле выросло до 945, увеличившись за сутки на 62 человека. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, состояние 20 заболевших оценивается как тяжелое, 37 человек выздоровели.

В пятницу министерство здравоохранения сообщило о первой в стране смерти пациента, заразившегося коронавирусом нового типа. 88-летний мужчина умер в медицинском центре, куда был доставлен за неделю до этого в тяжелом состоянии. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у израильтянина, вернувшегося из Италии.