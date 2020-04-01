В Израиле число заразившихся коронавирусом превысило 5 тыс.
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Израиле возросло в среду до 5 591, увеличившись за сутки на 760 человек. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, состояние 97 человек оценивается как тяжелое, 226 выздоровели, умер 21 пациент, у которого был диагностирован коронавирус. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у вернувшегося из Италии гражданина Израиля. 20 марта министерство здравоохранения проинформировало о первой смерти пациента с этим диагнозом.
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