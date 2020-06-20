В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек

БАКУ /Trend/ - В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у 303 человек, что стало рекордом с 23-го апреля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Синьхуа, говорится в сообщении минздрава страны.

Всего коронавирусом в стране заразились 20 339 человек, скончались 304 человека.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса выздоровели еще 54 человек, в результате чего общее число выздоровевших достигло 15 586.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.