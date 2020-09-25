В Израиле вступили в силу ужесточенные правила общего карантина из-за коронавируса

Новые строгие правила властей в связи с коронавирусом начали действовать в Израиле с 14:00 (время совпадает с московским) пятницы. Они делают введенный 18 сентября карантин в стране практически тотальным на период в две недели, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с решением правительства, до первой декады октября в Израиле прекращена работа "на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых", могут оставаться открытыми лишь "продуктовые магазины, лавки, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки", а также ряд предприятий, для которых сделано исключение, либо где невозможно остановить производственный цикл. Израильтянам в течение двух недель запрещено удаляться от дома более чем на один км без уважительной причины, молитвы и демонстрации разрешены только на открытых площадках с участием до 20 человек на расстоянии не более одной тыс. метров от дома.

Уже второй в этом году период карантина в Израиле начался 18 сентября. Неделю назад в Израиле закрылись школы, торговые центры, рестораны, спортивные клубы и все предприятия, чья работа связана с приемом клиентов. Кроме этого, были введены лимит по дальности на удаление от дома без уважительной причины в одну тыс. метров, запрет на хождение в гости и ограничения на количество участников собраний - до 10 человек в помещении и до 20 на открытом воздухе, а также пассажиров в транспорте.

Выполнение ужесточенных правил во время карантина в Израиле обеспечивают до 7 тыс. полицейских. На шоссе, как и в период первого карантина весной этого года, установлены блокпосты, в городах патрули проводят проверки. Отсутствие маски и нарушение предписания по дальности передвижения от дома наказываются штрафом в 500 шекелей, а превышение количества участников собраний - штрафом в 1 000 шекелей.

Первый карантин в Израиле действовал с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом: 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 17 сентября - более 6 тыс., 23 сентября - около 7 тыс. За последние 24 часа было зарегистрировано 8 126 заражений, их общее число в стране с населением около 9 млн человек достигло в пятницу 214 458.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, анонсируя 24 сентября ужесточение карантина до тотального на две недели, заявил, что это делается с тем, "чтобы спасти жизни израильтян", а также предупредил, что "после этого будут еще две недели карантина", но, по его словам, "не столь строгого". Премьер отметил, что "заболеваемость в Израиле растет, растет число тяжелых больных и число умерших". "Вторая волна коронавируса бьет по всем странам мира и по нам тоже. За последние два дня мы выслушали оценки специалистов, которые говорили, что, если немедленно не принять жестких мер, мы пропадем", - пояснил он.