В минздраве Израиля еще не решили, как и когда использовать вакцину Moderna

Координатор по борьбе с эпидемией коронавируса профессор Нахман Аш заявил в ответ на вопросы редакции NEWSru.co.il, что в системе здравоохранения пока не приняли решение о том, как и когда в Израиле начнется применение вакцины от коронавируса компании Moderna, передает Trend.

"Поскольку вакцин компании Moderna у нас пока очень мало и условия применения этой вакцины отличаются от условий применения вакцины Pfizer, мы все еще не приняли решение о том, каким группам населения давать эту вакцину", - объяснил Аш.

Профессор подчеркнул, что, в соответствии с договором с компанией Moderna, не может сказать, когда в Израиль поступят новые партии вакцины.