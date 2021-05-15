Нетаньяху проинформировал Байдена о шагах, которые предпримет Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в разговоре с президентом США Джо Байденом в субботу проинформировал его о шагах, которые еврейское государство уже предприняло и намерено предпринять для разрешения кризиса в области безопасности на границе с сектором Газа. Об этом сообщила канцелярия премьера, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр проинформировал президента о развитии событий и действиях, предпринятых Израилем, а также о шагах, которые Израиль намерен предпринять", - говорится в сообщении.

Нетаньяху в разговоре с Байденом отметил, что Израиль "делает все возможное для того, чтобы не причинить вреда непричастным к конфликту", а доказательством этого является то, что в зданиях в секторе Газа, по которым армия Израиля наносила удары из-за того, что "в них расположены военные цели", "проводилась эвакуация непричастных", добавили в канцелярии.

В субботу израильская армия нанесла удар по 11-этажному зданию в Газе, где, по ее утверждениям, находилось военное оборудование ХАМАС. В здании располагались офисы ряда мировых СМИ, в том числе агентства Associated Press. Гражданские лица и журналисты были заблаговременно предупреждены перед атакой.