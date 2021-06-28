Министр финансов Израиля намерен снизить потолок безналогового частного импорта

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман намерен снизить потолок стоимости частного импорта из-за границы, освобожденного от уплаты НДС, с 75 долларов включая пересылку до 50 долларов включая пересылку. Как передает Trend со ссылкой на newsru.co.il, об этом сообщает газета "Маарив".

Данное решение не требует согласия Кнессета и может быть принято министром финансов по своему усмотрению.

Напомним, что потолок безналогового импорта был повышен с 50 до 75 долларов в 2012 году министром финансов Ювалем Штайницем в рамках борьбы с дороговизной жизни.

В министерстве финансов и в налоговом управлении давно выступают за полную отмену освобождения от налога на частный импорт, однако до сих пор министры финансов блокировали все инициативы по данному поводу.

Между тем, в Европейском союзе с 1 июля текущего года освобождение от НДС на частный импорт стоимостью до 22 евро будет отменено полностью. Также освобождение от налога на частный импорт было отменено в Австралии.