Впервые осуществлен обмен почками между донорами и реципиентами в Израиле и ОАЭ

28 июля впервые в истории недавно налаженных отношений между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами был осуществлен процесс обмена почками между донорами и реципиентами из этих стран, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Пересадка почки – одна из самых частых операций в трансплантологии. Часто почку жертвуют родственники, которые хотят спасти близкого человека и избавить его от страданий. Но одного их желания недостаточно, необходимо, чтобы орган донора подошел реципиенту по медицинским параметрам. Если это не так, и прямая пересадка почки невозможна, на помощь приходит перекрестная трансплантация.

Эта история началась, когда в Израиле один мужчина решил пожертвовать почку своей жене, а дочь захотела спасти тяжело больную мать. Но выяснилось, что их органы не подходят для трансплантации этим людям. Тогда данные доноров и реципиентов были запущены в программу, подбирающую пары для обмена почками. И подходящий вариант нашелся – в ОАЭ, где дочь тоже хотела стать донором почки для своей матери.

Все операции, в которых были задействованы специалисты больницы в Абу-Даби и израильские специалисты в больницах "Шиба" (Тель а-Шомер), "Бейлинсон" (Петах-Тиква) и РАМБАМ (Хайфа), были проведены в течение одного дня.

Отметим, что договоренность о сотрудничестве была достигнута полгода назад, после нормализации отношений между двумя государствами.

Кроме того, медицинский центр "Шиба" заключил с департаментами здравоохранения Дубая и Абу-Даби соглашения о сотрудничестве. Израильская больница примет на лечение 300 военнослужащих и полицейских из ОАЭ, а также разработает программу подготовки для медиков.