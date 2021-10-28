Коронавирус в Израиле: Около 10 тысяч зараженных, 2,4% из них в тяжелом состоянии

Утром в четверг, 28 октября, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Продолжается спад четвертой волны эпидемии, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1325892 зараженных (+625 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 28 и 27 октября; в отчете минздрава заявлено, что со вчерашнего дня выявлено 642 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 10031 человек (-883 за сутки).

8075 (+12 за сутки) заболевших COVID-19 умерли.

1307786 человек выздоровели (+1496 за сутки).

За последние сутки проведены 84641 тестов. В 0,81% случаев выявлялся коронавирус.

332 заболевших в больницах (-10 за сутки), 60 выздоравливают в специальных отелях, остальные – в домашних условиях.

Состояние 238 (+1 за сутки; примерно 2,4% от текущего числа зараженных) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 158 (+4) из них в критическом состоянии, 139 (+2) подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) – 0,73.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 57% зараженных коронавирусом в стране – в возрастной категории 0-19 лет. И только 5% – старше 60 лет. При этом 58% тяжелобольных старше 60 лет.

Большинство людей старше 60 лет уже ревакцинированы, и процент тяжелобольных среди них гораздо ниже, чем среди невакцинированных. Среди граждан в возрастной категории 60+ тяжелобольных и непривитых – 65/100 тысяч, тяжелобольных и привитых давно (более полугода) – 10/100 тысяч, тяжелобольных и полностью привитых – 2/100 тысяч. При этом на данный момент среди тяжелобольных в категории 60+ непривитых – 82, привитых давно (более полугода) – 10, полностью привитых – 24. В возрастных категориях младше 60 лет среди тяжелобольных непривитых абсолютное большинство.