Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара не изменился, курс евро немного снизился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу по итогам валютных торгов курс доллара по отношению к израильскому шекелю остался неизменным, курс евро немного снизился, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара составляет 3,109 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,031% и составил 3,517 шекеля за €1.