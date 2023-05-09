Израильская авиация нанесла удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа

Израильская авиация во вторник утором нанесла удары по нескольким объектам группировки "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила пресс-служба армии Израиля, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Издание Politico со ссылкой на очевидцев сообщает, что разрушены верхний этаж жилого дома в городе Газа и жилой дом в городе Рафах.

По сообщениям палестинских СМИ, ссылающихся на данные Минздрава страны, в результате авиаударов погибли не менее 10 палестинцев, многие получили ранения.

Politico пишет, что в ожидании ответных палестинских ракетных обстрелов израильские военные рекомендовали жителям населенных пунктов в радиусе 40 км от Газы держаться поближе к специально отведенным бомбоубежищам.

На прошлой неделе после смерти в израильской тюрьме объявившего голодовку высокопоставленного члена "Исламского джихада" Хадера Аднана была проведена серия ракетных пусков из сектора Газа по югу Израиля. Израильские военные ответили авиаударами.

Газета считает, что нынешний авианалет аналогичен осуществленному Израилем в 2022 году, когда бомбовым ударам подверглись места проживания командиров "Исламского джихада".