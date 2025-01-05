Израильская армия атаковала более 100 военных объектов ХАМАС в Газе

БАКУ /Trend/ - ВВС Израиля за последние дни атаковали более 100 военных объектов в секторе Газа и убили десятки членов движения ХАМАС.

Как передает Trend, об говорится в сообщении израильской армии.

Согласно информации, эта атака была осуществлена ​​в ответ на продолжающиеся ракетные обстрелы Израиля из палестинского анклава.

"В минувшие выходные террористическая организация ХАМАС выпустила несколько ракет и снарядов из сектора Газа в сторону Израиля. В ходе операции под руководством разведки ВВС Израиля нанесли удары по более чем 100 террористическим объектам в секторе Газа и уничтожили десятки террористов ХАМАС", - сообщили в пресс-службе армии.