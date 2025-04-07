Премьер-министр Израиля приказал дать жесткий ответ на ракетный обстрел из Газы

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министр обороны Исраэль Кац дал решительный ответ на ракетный обстрел из сектора Газа по израильской территории.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

«Премьер-министр приказал нанести жёсткий ответный удар и одобрил продолжение интенсивных операций Армии обороны Израиля в секторе Газа против ХАМАС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху связался с Кацем по телефону с борта самолета, направляясь в США, где у него на 7 апреля запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы министр обороны проинформировал премьера о случившемся ракетном обстреле.