Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Израиль

Премьер-министр Израиля приказал дать жесткий ответ на ракетный обстрел из Газы

Израиль Материалы 7 апреля 2025 01:26 (UTC +04:00)
Премьер-министр Израиля приказал дать жесткий ответ на ракетный обстрел из Газы
Фото: Правительство Израиля

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился, чтобы министр обороны Исраэль Кац дал решительный ответ на ракетный обстрел из сектора Газа по израильской территории.

Как передает Trend, об этом сообщили в пресс-службе главы правительства.

«Премьер-министр приказал нанести жёсткий ответный удар и одобрил продолжение интенсивных операций Армии обороны Израиля в секторе Газа против ХАМАС», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху связался с Кацем по телефону с борта самолета, направляясь в США, где у него на 7 апреля запланирована встреча с президентом Дональдом Трампом. В ходе беседы министр обороны проинформировал премьера о случившемся ракетном обстреле.

Лента

Лента новостей

Читать все новости