В Венесуэле произошло нападение на военную базу

6 августа 2017 17:03 (UTC+04:00)

В Венесуэле произошло нападение на военной базу, несколько человек арестованы, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам первого вице-президента правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Диосдадо Кабельо, "террористическое" нападение произошло на военной базе Парамакай (Paramacay). Кабельо написал в Twitter, что военные предприняли оперативные меры, чтобы взять ситуацию на базе под контроль.

По данным агентства, ранее появилось видео, на котором небольшая группа людей в военной форме заявляет о восстании в штате Карабобо на севере страны. Некоторые из них держали в руках автоматы. Один из мужчин на видеозаписи, назвавшийся капитаном Хуаном Кагварипано, заявил, что любое подразделение, которое не согласится с их призывом к восстанию, будет объявлено военной целью.

Azernews Newspaper
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