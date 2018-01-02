В индийском штате Гоа откроют мини-тюрьму для иностранцев

2 января 2018 15:51 (UTC+04:00)

Власти индийского западного штата Гоа в январе отремонтируют старую тюрьму в городе Мапуса и превратят ее в центр для содержания под стражей граждан из зарубежных стран, нарушивших правила визового режима, передает ТАСС.

Причиной для создания такого центра стало то, что многие иностранцы, приезжая сюда, остаются на здешних курортах гораздо дольше, чем это разрешено индийскими визами. Нарушители будут содержаться в центре на период оформления документов, которые необходимы для депортации на родину.

О каждом задержанном при этом обязательно будет сообщаться в посольство той страны, откуда тот прибыл, пообещал заместитель генерального директора полиции Гоа Рупиндер Кумар.

Новость о скором открытии центра быстро облетела весь штат, и местные жители уже окрестили это пенитенциарное учреждение "бесплатной гостиницей". На взгляд многих из них, Гоа давно нуждался в таком центре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Индии террористы напали на лагерь полиции
Другие страны 31 декабря 2017 17:18
Посол любви - звезда индийского кино Дхармендра - глазами азербайджанского режиссера (ФОТО)
Культура 28 декабря 2017 13:55
Свыше 250 человек числятся пропавшими без вести после циклона на юге Индии
В мире 26 декабря 2017 15:24
В Баку приедет исполнитель главных ролей "Зита и Гита", "Месть и закон", "Вечная сказка любви" …(ФОТО)
Звёздный мир 26 декабря 2017 13:38
Индия впервые начнет производить самолет для гражданских авиалиний
В мире 26 декабря 2017 11:06
Моди станет первым за 20 лет премьером Индии, посетившим Давос
В мире 25 декабря 2017 11:00
В Индии автобус упал в реку, 30 человек погибли
В мире 23 декабря 2017 10:48
На сахарном заводе в Индии прогремел взрыв
В мире 21 декабря 2017 12:35
В Нью-Дели состоялись межмидовские кыргызско-индийские политические консультации
Центральная Азия 21 декабря 2017 12:04
В Индии дикий тигр загнал гостей свадьбы на крышу
Другие страны 21 декабря 2017 08:50
В Индии жертвами циклона "Окхи" стали не менее 60 человек
В мире 13 декабря 2017 16:29
Грузию признали лучшей страной года для съемок фильмов
Грузия 13 декабря 2017 16:27
В Индии пять военных пропали после схода лавин
В мире 12 декабря 2017 16:17
Россия и Индия вскоре подпишут контракт на поставку С-400
В мире 12 декабря 2017 14:36
Индия и Китай договорились поддерживать мир на границе
Другие страны 12 декабря 2017 08:12
РФ рассчитывает на наращивание сотрудничества в формате "Россия - Индия - Китай" - Лавров
Россия 11 декабря 2017 12:36
В двух ДТП на севере Индии погибли 15 человек
В мире 11 декабря 2017 10:36
В Индии женщина родила "ребенка-русалку"
Другие страны 8 декабря 2017 21:12