Двое российских военных погибли при обстреле боевиками базы Хмеймим

4 января 2018 11:11 (UTC+04:00)

В Минобороны РФ сообщили, что боевики из минометов 31 декабря обстреляли российскую авиабазу Хмеймим, двое военнослужащих погибли.

"Сообщение "Коммерсанта" о якобы фактическом уничтожении семи российских военных самолетов на авиабазе Хмеймим - фейк", - сообщили в четверг в военном ведомстве, передает Интерфакс.

"Российская авиагруппа в Сирии боеготова и продолжает выполнять все задачи по предназначению в полном объеме", - заявили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве заявили, что 31 декабря с наступлением темноты аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группой боевиков.

"В результате обстрела двое военнослужащих погибли", - сказали в Минобороны.

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Azernews Newspaper
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