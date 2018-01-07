В северо-западной части Мьянмы произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в северо-западной части Мьянмы, недалеко от границы с Индией, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).



Подземные толчки зафиксированы в 6.47 по времени UTC. Эпицентр располагался в 86 километрах к востоку от индийского города Яерипок (Yairipok). Очаг землетрясения залегал на глубине 22,8 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.