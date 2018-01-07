В северо-западной части Мьянмы произошло сильное землетрясение

7 января 2018 12:57 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье в северо-западной части Мьянмы, недалеко от границы с Индией, передает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 6.47 по времени UTC. Эпицентр располагался в 86 километрах к востоку от индийского города Яерипок (Yairipok). Очаг землетрясения залегал на глубине 22,8 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

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