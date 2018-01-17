В Таиланде предотвратили проникновение в страну боевиков ИГ

Полиция Таиланда предотвратила проникновение в страну боевиков ИГ, арестовав преступника, производившего для группировки поддельные паспорта, заявил в среду в Бангкоке вице-премьер Таиланда генерал Правит Вонгсуван, передает РИА Новости.

Гражданин Пакистана Мухаммад Икбал, постоянно проживающий в Малайзии, был арестован в Таиланде в прошлое воскресенье. При обыске в квартире, в которой он остановился, и при личном обыске пакистанца были обнаружены четыре поддельных паспорта Индии и три поддельных паспорта Сингапура, а также оборудование для производства поддельных документов, заявил вице-премьер.

"Икбал производил поддельные паспорта и планировал с их помощью ввезти в нашу страну боевиков ИГ с Ближнего Востока, но его действия были пресечены в самом начале", — заявил Вонгсуван.

"Членов ИГ в Таиланде нет, я готов это подтвердить", — добавил он.

Газета Bangkok Post сообщает в среду со ссылкой на источник в спецслужбах Таиланда, что Икбал находился в тесном контакте с другим гражданином Пакистана, Атиком Ур-Рехманом, проживающим в Малайзии и подозреваемым в связях с международным исламским терроризмом. Ур-Рехман, по информации источника издания, является одним из подозреваемых в организации взрывов в Мадриде в 2004 году. С 2016 года Ур-Рехман начал снабжать боевиков ИГ, выходцев из азиатских стран, воюющих на Ближнем Востоке, поддельными паспортами стран Южной и Юго-Восточной Азии. Икбал подозревается в производстве паспортов по его заказам, пишет газета.

Источник также сообщил газете, что Мухаммад Икбал известен таиландской полиции с 2015 года: тогда он был арестован в Таиланде и депортирован в Пакистан.

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