У берегов Южной Кореи обнаружили затонувший китайский траулер

21 января 2018 09:18 (UTC+04:00)

Китайское рыболовецкое судно найдено затонувшим поздно вечером в субботу у западного берега Южной Кореи близ острова Пэннёндо, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

После обнаружения судна в субботу около 23.00 по пекинскому времени корейская сторона немедленно приступила к поисково-спасательной операции, которая продолжается до сих пор.

Поднять траулер на поверхность из-за плохих погодных условий пока не удалось. По оценкам корейской береговой охраны, корпус судна на 80 % находится под водой, на поверхности видна лишь кормовая часть.

К настоящему моменту не удалось установить, когда и по какой причине судно потерпело крушение, данных об обнаружении погибших или пострадавших также пока не поступало.

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Azernews Newspaper
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