Генеральный секретарь ООН осудил теракт в Кабуле

27 января 2018 21:17 (UTC+04:00)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш резко осудил теракт в центре Кабула, унесший жизни 95 человек. Об этом в субботу сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

"Генеральный секретарь резко осуждает сегодняшнюю атаку в центре Кабула, ответственность за которую взяло движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС). Такие неизбирательные нападения грубо нарушают права человека и международное гуманитарное право и никогда не могут быть оправданы. Те, кто стоят за сегодняшним нападением, должны предстать перед правосудием", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика, опубликованном на сайте ООН.

Генсек также выразил свои соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

В субботу вблизи правительственного квартала в столице Афганистана прогремел взрыв. По данным телеканала TOLOnews, террорист-смертник подорвал загруженную взрывчаткой машину скорой помощи. В результате взрыва, по последним данным, погибли 95 человек, еще 163 получили ранения.

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