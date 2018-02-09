Мексика отказалась вводить нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

Правительство Мексики не намерено участвовать в режиме возможного нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. Об этом заявил в четверг министр энергетики латиноамериканской страны Педро Хоакин Колдвелл, передает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

"Мексика не станет вводить нефтяные санкции против каких-либо стран, и мы выражаем озабоченность тем, как они могут отразиться на населении Венесуэлы и других стран, в основном в Карибском бассейне", - сказал Колдвелл. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в среду объявил о создании рабочей группы в составе представителей его страны, Канады и Мексики. Ее задачей будет изучение пути смягчения последствий возможного нефтяного эмбарго для стран региона.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро пятого февраля заявил, что его страна не боится возможных рестрикций, касающихся нефтяной отрасли. Он подчеркнул, что Боливарианская Республика "справится с любой угрозой и любым эмбарго" и продолжит продавать нефть.

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