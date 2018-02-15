Генсек ООН выразил соболезнования властям США в связи со стрельбой в школе Флориды

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш написал письмо губернатору Флориды Рику Скотту и постоянному представителю США при всемирной организации Никки Хейли, выразив им свои соболезнования в связи со стрельбой в школе города Паркленд. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил в четверг журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

По его словам, административный глава ООН выразил "глубокую скорбь об ужасающей бойне", жертвами которой стали 17 человек. "Душераздирающе видеть, как обрывается жизнь стольких юных людей там, где учащиеся должны быть в безопасности, а также видеть, как разрушается жизнь стольких семей и ввергается в шок еще одна община. В это время глубочайшей скорби мы в ООН мысленно с теми, кого коснулась эта трагедия", - зачитал Дюжаррик выдержку из письма Гутерриша.

Трагедия в школе "Марджори Стоунмэн Дуглас" во Флориде произошла в среду после полудня. Огонь по учащимся и преподавателям открыл 19-летний Николас Круз, ранее исключенный из этой школы за нарушения дисциплины. Он задержан, ему предъявлены обвинения. Круз был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, которая используется американской полицией и продается в охотничьих магазинах, а также имел при себе большой запас патронов.

Как заявил в четверг министр юстиции США Джефф Сешнс, случившееся в школе Паркленда свидетельствует о том, что в стране происходит "нечто опасное и нездоровое". На встрече с представителями местных правоохранительных органов он призвал "заняться этой проблемой" и "обернуть вспять эту ситуацию с применением огнестрельного оружия".

Как напомнил журналистам официальный представитель генсека ООН, позднее в этом году всемирная организация проведет обзор программы действий по легкому и стрелковому оружию, реализация которой обсуждается с 2001 года. Она призывает государства предпринять меры на национальном и международном уровне по борьбе с незаконной торговлей стрелковым оружием. В то же время, отметил Дюжаррик, программа не касается законных сделок с подобным оружием. "Этим необходимо заниматься на национальном уровне", - подчеркнул он.

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