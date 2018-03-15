НАТО увеличит численность своей небоевой военной миссии в Афганистане

15 марта 2018 17:27 (UTC+04:00)

НАТО увеличит до почти 18 тысяч человек численность своей небоевой военной миссии в Афганистане, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Мы решили расширить численность нашей миссии по учебной подготовке до почти 18 тысяч человек", — сказал он журналистам в Брюсселе.

Столтенберг призвал движение "Талибан" ответить на призыв властей Афганистана к переговорам, чтобы прекратить вооруженный конфликт в стране.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вели борьбу с боевиками движения "Талибан" и группировки "Аль-Каида". В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

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